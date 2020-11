Auch der zweite Lockdown trifft Senioren besonders hart, sagt der Malteser Hilfsdienst. Die Malteser wollen älteren Menschen daher mit einem Angebot helfen, das es schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr gab: den telefonischen Besuchsdienst.

Viele Senioren seien oft einsam und müssten nun die wenigen noch vorhandenen Kontakte meiden, sagen die Malteser. Andere hätten sich auf eine schöne Adventszeit mit ihren Liebsten gefreut. Stattdessen liege nun die dunkle Jahreszeit mit neuen Kontaktbeschränkungen vor ihnen.

Doch die Malteser wollen ältere Menschen auch in diesen schweren Zeiten nicht alleine lassen und bieten daher wieder einen telefonischen Besuchsdienst an. Dieser sei bereits im ersten Lockdown ins Leben gerufen worden und erfreue sich seither großer Beliebtheit. Rund 40 Senioren nehmen den Maltesern zufolge das kostenfreie Angebot regelmäßig in Anspruch. Darunter seien viele Gäste der Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta, aber auch neue Kontakte, die sich über den Austausch freuen.

„Mit manchen Senioren sprechen wir fast täglich. Anderen genügt es, wenn wir uns in größeren Abständen melden“, wird Claudia Seeger, die den Telefonbesuchsdienst leitet, in der Pressemitteilung der Malteser zitiert. In den Gesprächen gehe es um aktuelle Themen, die Vergangenheit, Politik, Haustiere, das Wetter. „Wir sind da ganz offen.“

„Das Interesse am Telefon-Besuchsdienst war von Anfang an so groß, dass wir schnell beschlossen haben, diesen langfristig mit in unser Hilfsangebot aufzunehmen“, erklärt Michael Baumann, Beauftragter der Malteser in Frankenthal. Da der Bedarf wohl steige, suchten die Malteser noch ehrenamtliche Helfer.

Kontakt

Telefonischer Besuchsdienst der Malteser, Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, unter 06233 889873.