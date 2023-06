Seit 57 Jahren ist Robert Holl Mitglied des Malteser Hilfsdienstes Frankenthal. Für sein langjähriges Engagement bekam der 73-Jährige aus Birkenheide nun die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Man sei stolz und dankbar, dass Holl schon so lange Zeit die Gemeinschaft geprägt und in schwierigen Zeiten zusammengehalten habe, würdigt Tanja Wagner, Geschäftsführerin der Gliederung Frankenthal, den Geehrten. Er sei ein „Urgestein und die Stütze der Malteser Frankenthal“.

Der gelernte Krankenpfleger war als Leiter der Ökumenischen Sozialstation in Frankenthal und zuletzt als Pfleger im Hospiz St. Vincent in Mannheim tätig. Für die Malteser in Frankenthal war er unter anderem im Bereich Ausbildung aktiv. So hat Holl 1976 die Schwesternhelferinnen-Ausbildung ins Leben gerufen und diese Kurse bis zu deren Einstellung in den 1990er-Jahren geleitet. Seit 1970 ist er als Erste-Hilfe-Ausbilder im Einsatz, ebenso als Leiter der Ausbildungsabteilung.

Im Katastrophenschutz war der 73-Jährige viele Jahre als Zugführer aktiv, bis heute bringe er sich bei Verpflegungseinsätzen ein. Holl begleitete und organisierte vielfältige soziale Aktivitäten wie die jährlichen Ausflüge mit Senioren und Menschen mit Behinderung in den Mannheimer Luisenpark oder Pilgerreisen nach Lourdes. „Er ist immer da, wenn er gebraucht wird und hat stets ein offenes Ohr für Anliegen anderer Menschen. Sein Wesen ist geprägt von väterlicher Gelassenheit“, sagt Tanja Wagner.