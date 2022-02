Das Malteser Testzentrum in der Villa Malta, August-Bebel-Straße 8, ist ab nächster Woche dienstags nicht mehr geöffnet. Der Grund: Der Hilfsdienst übernimmt ab 14. Februar an zwei Tagen die Testung in einer Kindertagesstätte. Das teilt Claudia Seeger, bei den Maltesern Ansprechpartnerin für das Testangebot, auf Anfrage mit. Die Nachfrage nach Schnelltests in der Villa Malta sei zuletzt deutlich zurückgegangen. Zielgruppe des Angebots werktags morgens waren neben Berufstätigen die Besucher der Seniorenbegegnungsstätte. Diese müssen unabhängig vom Impfstatus einen tagesaktuellen Test vorweisen. Die neuen Öffnungszeiten des Malteser-Testzentrums ab 14. Februar sind Montag sowie Mittwoch bis Freitag, 7.30 bis 9.30 Uhr.