Der Ende März gestartete Telefon-Besuchsdienst der Malteser Frankenthal wird nach dessen eigenen Angaben dankbar angenommen. Knapp 40 Personen nutzten regelmäßig das kostenlose Angebot, das Einsamkeit lindern und zum Austausch anregen soll. Rund 60 Telefonate von im Schnitt einer Stunde Dauer fänden pro Woche statt.

Ein Großteil der aktuell betreuten Personen seien Senioren, die normalerweise regelmäßig die Seniorenbegegnungsstätte „Villa Malta“ in der August-Bebel-Straße mit ihrem vielfältigen Programm besuchten. Auch deren Ziel ist es seit mehreren Jahren, etwas gegen zunehmende soziale Isolation von Senioren zu unternehmen.

„Seit Corona wissen nicht nur Senioren, was Einsamkeit bedeutet. Daher war es uns wichtig, schnell ein Alternativangebot auf die Beine zu stellen, das sich an die Gäste der Villa Malta, aber auch an andere Personen- und Altersgruppen richtet“, betont Michael Baumann, Stadtbeauftragter der Malteser, in einer Pressemitteilung. Wer etwas Abwechslung und Austausch suche, könne sich beim Hilfsdienst melden. Das Team der Villa Malta koordiniere die Weitergabe an Ehrenamtliche, die dann mit den Anrufern Kontakt aufnähmen.

„Die angerufenen Personen sind begeistert“, berichtet Claudia Seeger, die den neuen Telefondienst leitet. „Viele warten schon mit dem Telefon in der Hand auf unseren Anruf. Nach den Gesprächen bedanken sie sich überschwänglich und berichten, dass sie der Austausch aufmuntert. Gemeinsam wird auch mal gelacht, denn alleine lacht keiner gerne“, sagt Seeger. Die Malteser freuten sich über weitere Interessierte jeden Alters, die den Besuchsdienst ausprobieren möchten. Das Angebot werde langfristig bestehen bleiben.

