Tanja Wagner ist die neue Geschäftsführerin des örtlichen Malteser Hilfsdiensts. Zum 1. Januar trat die 45-Jährige die Nachfolge von Verena Rothmund an. Wie die Malteser mitteilen, ist Wagner bereits seit 1996 aktives Mitglied der Malteser und seit November 2021 stellvertretende Geschäftsführerin in Frankenthal. Schon während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres sammelte Wagner erste Erfahrungen bei dem Hilfsdienst. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern gründete sie eine Jugendgruppe, deren Leitung sie übernahm. Den Maltesern blieb die examinierte Krankenschwester auch nach ihrer Elternzeit treu. 2013 wurde sie Assistentin der Ortsleitung. „Die Frankenthaler Malteser sind für mich zu einer Art zweiten Familie geworden“, sagt Wagner. In den vergangenen Jahren habe man unter anderem in der Flüchtlingshilfe, beim Zusammenschluss mit der Frankenthaler Tafel oder der Corona-Hilfe „großes geleistet“. Mit Wagner habe man eine „langjährige und erfahrene Malteserin gefunden, die die Aufgaben fortführen wird“, schreibt Jennifer Arweiler, Diözesangeschäftsführerin der Malteser im Bistum Speyer.