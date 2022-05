Nach 21 Jahren in der ehrenamtlichen Leitung des Malteser Hilfsdienstes in Frankenthal gibt Michael Baumann das Amt als Stadtbeauftragter ab. Einen Nachfolger gibt es laut Malteser noch nicht. Als hauptamtliche Geschäftsführerin leitet Verena Rothmund seit vergangenem Jahr die Malteser in Frankenthal, ihre Vertreterin ist Tanja Wagner.

Unter der ehrenamtlichen Leitung von Baumann haben sich die Malteser von einem kleinen Ortsverein zu einer schlagkräftigen Hilfsorganisation mit über 100 ehrenamtlich Helfenden, mehreren angestellten Mitarbeitenden und einem breiten Angebotsspektrum vom Katastrophenschutz über die Seniorenhilfe bis hin zur Lebensmittelausgabe der Tafel entwickelt. „Das erfreuliche Wachstum unserer Organisation hat eine rein ehrenamtliche Leitung immer schwieriger gemacht“, sagt Baumann, der als Geschäftsführer der Stadt Worms Beteiligungs GmbH und des Integrations- und Dienstleistungsbetriebs der Stadt arbeitet.

Er blicke zurück „auf eine wirklich großartige Zeit und Erfahrung, die mein Leben und meine Persönlichkeit nachhaltig geprägt haben“. Den Maltesern wolle er als Mitglied und Unterstützer erhalten bleiben. Baumann, der die Malteser in Frankenthal mit beeindruckender Professionalität geführt habe, hinterlasse eine Lücke, sagt Jennifer Arweiler, Diözesangeschäftsführerin der Malteser im Bistum Speyer.