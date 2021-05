Der Malteser Hilfsdienst betreibt – ergänzend zum bereits bestehenden Angebot in Frankenthal – ab sofort ein eigenes Schnelltestzentrum. Untergebracht ist es nach Angaben des Stadtbeauftragten Michael Baumann in der Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta in der August-Bebel-Straße. Koordiniert wird das anlass- und kostenlose Testen auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus von Einrichtungsleiterin Claudia Seeger. Mit den Öffnungszeiten am Montag, Dienstag und Freitag wollen die Malteser Baumann zufolge die zeitlichen Lücken schließend, die es bei den Stationen auf dem Festplatz und im City-Center noch gebe. Denkbar sei eine Ausdehnung des Angebots auf den Samstag, wenn etwa am Sonntag Aktivitäten geplant seien, für die ein negatives Schnelltest-Ergebnis Voraussetzung sei, so der Malteser-Chef. Die Abstriche würden von einem entsprechend geschulten Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen genommen. Termine müssen nicht im Vorhinein vereinbart werden. Baumann: „Die Leute können einfach vorbeikommen.“ Die Öffnungszeiten: Montag, 16 bis 19 Uhr, Dienstag, 9 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr, und Freitag, 16 bis 19 Uhr.