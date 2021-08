Für Wohnungssuchende bieten die Malteser Frankenthal Unterstützung an. Das Projekt läuft unter dem Namen Wohnungswerkstatt. Die erste Mieterschulung hat in den Räumen der Malteser in der Mörscher Straße 95 bereits stattgefunden.

Bei der Schulung können Teilnehmer alle Fragen rund um das Thema Wohnung und Miete stellen. Außerdem wird in Vorträgen erklärt, wo die zukünftigen Mieter auf Wohnungsinserate aufmerksam werden können, wie sie einen Umzug am besten planen und abwickeln, und welche Verpflichtungen auf sie zukommen.

Lisa-Maria Knapp, Koordinatorin der Wohnungswerkstatt, betont außerdem, dass im Rahmen der Schulungen auch Bewerbungsmappen erstellt werden sollen. Wer an beiden Terminen der Mieterschulung teilnimmt, erhält eine Bescheinigung. „Die Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat, das sie ihrer Bewerbungsmappe beilegen können“, so Knapp. Bei der ersten Mieterschulung unterstützte der ehrenamtliche Helfer Mike Smith die Leiterin Knapp.

Das Programm Wohnungswerkstatt gliedert sich in drei Teilprojekte. Neben den Mieterschulungen werden noch Wohnungssprechstunden sowie Patenschaften angeboten. In den Sprechstunden können Interessenten gezielt Fragen zu einzelnen Themen stellen und bekommen schnelle Hilfe. Diese Sprechstunde findet immer dienstags von 15 bis 17 Uhr in der Villa Malta in der August-Bebel-Straße 8 statt. Bei den Wohnungspatenschaften bekommen einzelne Personen oder Familien intensivere Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. „Durch die Patenschaft sollen Wohnungssuchende individuell bei der Wohnungssuche begleitet und an die Hand genommen werden“, erklärt Knapp.

Die Paten sollen beispielsweise die Mietinteressenten zu Besichtigungen begleiten oder einen Erstkontakt zu möglichen Vermietern knüpfen. Ziel der Wohnungswerkstatt ist es, Menschen, die Hilfe bei der Wohnungssuche benötigen, nicht nur Wissen rund um das Thema Miete zu vermitteln. „Die Menschen sollen ermutigt werden, die Wohnungssuche künftig selbst zu meistern“, sagt Knapp. Daneben sollen durch das Programm aber nicht nur unmittelbar Hilfebedürftige geschult werden. „Darüber hinaus wollen wir auch lokale Akteure auf dem Wohnungsmarkt sowie die Bevölkerung in Frankenthal ansprechen und informieren, damit eine interkulturelle Öffnung des Wohnungsmarktes entsteht und auch Vorurteile abgebaut werden können“, so Knapp.

Das Projekt wird finanziell vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördert und in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisiert. Zudem arbeiten die Malteser mit der Stadt Frankenthal zusammen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie verzeichnen sie auch erste Erfolge. Laut Knapp hat sich bereits eine ehrenamtliche Wohnungspatin gefunden. Die wöchentliche Sprechstunde werde mittlerweile gut besucht. Weitere Schulungen sind geplant.

Für das Projekt hat Knapp aber auch persönliche Ziele. „Ich wünsche mir, dass die Menschen, die zu uns kommen, durch unsere Unterstützung eine Wohnung finden und dadurch mehr Selbstvertrauen gewinnen.“

Interessenten können sich bei der Wohnungswerkstatt telefonisch und per Mail melden. Ebenso die offene Sprechstunde in der Villa Malta kann dienstags von 15-17 Uhr besucht werden. Menschen, die gerne eine Wohnungspatenschaft übernehmen würden, können ebenfalls mit der Koordinatorin Lisa-Maria Knapp in Kontakt treten.

Kontakt