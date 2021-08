Mit einer kostenlosen Mieterschulung die Chancen bei der Wohnungssuche verbessern, das ist das Ziel der von den Frankenthaler Maltesern angebotenen Kurse. Der nächste Termin ist am Montag, 23., und Dienstag, 24. August, jeweils ab 17 Uhr, in der Malteser-Wohnungswerkstatt, Mörscher Straße 95. Wohnungssuchende mit und ohne Migrationsgeschichte erfahren Wichtiges rund um die Themen Wohnungsbesichtigung, Mietvertrag, Umzug und Verhalten als Mieter. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich bei Verena Rothmund, Telefon 0170 5513698, oder per E-Mail an verena.rothmund@malteser.org.de melden.