Aufgrund der Maibaumaufstellung ist in Studernheim die Heinrich-Reffert-Straße am Freitag, 1. Mai, im Bereich der Grundschule voll gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, gilt die Sperrung von 9 bis voraussichtlich 19 Uhr. Das traditionelle Maibaumstellen und dazugehörige Fest beginnt an diesem Tag laut Ankündigung um 11 Uhr und verspricht einen geselligen Feiertag für die ganze Familie mit zünftiger Blasmusik der Blaskapelle Pfalzklang und Kulinarik. Das Fest auf dem Vorplatz der Grundschule wird unterstützt von den Landfrauen und der Studernheimer Arbeitsgemeinschaft.