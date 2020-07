Weil im Auftrag der Stadtwerke Daten- und Versorgungsleitungen neu verlegt werden müssen, wird die Mahlastraße zwischen Jahnplatz und Speyerer Tor von Montag, 6. Juli, an für drei Wochen in Richtung Norden gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Zufahrt zum Jahnplatz ist ihren Angaben zufolge weiterhin möglich. Der Verkehr in Richtung Süden könne über eine für die Dauer der Bauarbeiten eingerichtete Einbahnstraßenregelung weiter fließen. In der Gegenrichtung werde der Verkehr über die Frankenstraße oder die Hans-Kopp-Straße umgeleitet. Von der Flomersheimer Straße her erfolgt eine Umleitung über den Westring. Außerdem werden Verkehrsteilnehmer schon auf der B9 auf die Sperrung hingewiesen und gebeten, die Anschlussstelle Frankenthal-Mitte zu nutzen. Auch auf den Nahverkehr wirkt sich die Baustelle aus: Die Busse der Linie 465 nehmen die Unterführung Heßheimer Straße. Die Haltestellen Neumayerschule, Speyerer Tor und Goethestraße entfallen. Auf der Umleitungsstrecke wird die Haltestelle Philipp-Rauch-Straße bedient. Die Linie 467 wiederum fährt über Europaring und Benderstraße. Auf dieser Strecke werden die Haltestellen Europaring, Parsevalplatz, Benderstraße und Frankenstraße angesteuert.