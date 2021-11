Dringende Baumfällungen sind nach Angaben der Stadtverwaltung der Grund dafür, dass am Samstag, 13. November, dass in der Mahlastraße in der Nähe des Speyerer Tors die rechte Abbiegespur sowie der Fuß- und Radweg gesperrt werden müssen. Gearbeitet werde zwischen 8 und 14 Uhr auf einem Privatgrundstück dort. In dieser Zeit ist laut Stadt das Abbiegen von der Mahlastraße in den Europaring nicht möglich.