Der Fahrer eines Opel Zafira ist nach Angaben der Polizei am Sonntag bei einem kuriosen Unfall in der Mahlastraße leicht verletzt worden. Den Beamten zufolge war der Mann gegen 14.40 Uhr in Richtung Speyerer Tor unterwegs – vor ihm zwei weitere Autos. Der Fahrer vorne habe auf Höhe Samuel-Heinicke-Straße mit seinem Mercedes nach links in die parallel zur Mahlastraße verlaufende Anwohnerstraße abbiegen wollen und dafür das Tempo reduziert. Auch der Pkw hinter ihm, mutmaßlich ein BMW, habe gebremst. Der Opel-Fahrer wiederum wich nach Schilderung der Ermittler nach links aus und sei erst mit der C-Klasse und dann mit einem Baum kollidiert. Umherfliegende Fahrzeugteile hätten auch parkende Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Fahrer des mittleren Wagens habe den Unfallort vor Eintreffen der Polizei verlassen. Die Polizei sucht nach ihm und nach möglichen Zeugen. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.