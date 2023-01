Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer elfköpfigen Männergruppe haben nach Angaben der Polizei Frankenthal am frühen Montagmorgen vor dem Achat-Hotel in der Mahlastraße zu einer Schlägerei geführt. Den Beamten zufolge hatten Zeugen den Zwischenfall gegen 1 Uhr gemeldet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollen ein 40 Jahre alter Mann aus Südheide (Niedersachsen) und zwei Begleiter im Verlauf eines Streits auf drei andere Mitglieder der Gruppe losgegangen sein. Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzung sowie die genaue Beteiligung einzelner Personen seien aktuell noch unbekannt, heißt es in der Pressemitteilung. Fest stehe einstweilen, dass die Gruppe den Abend miteinander verbracht und sich zu einer Fortbildungsveranstaltung in Frankenthal aufgehalten hatte. Zeugenhinweise an die hiesige Inspektion, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.