In der Mahlastraße bleibt die Fahrbahn bis Freitag, 2. August, an der Ecke zur Frankenstraße zum Teil, der Radweg voll gesperrt. Als Grund dafür nennt die Stadt Rohrleitungsarbeiten. Verkehrsteilnehmer können in dieser Zeit nicht vom Speyerer Tor aus kommend in die Frankenstraße abbiegen, heißt es weiter. Mit Behinderungen sei zu rechnen.