Noch vollkommen offen ist die Ursache, warum in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Mahlastraße in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein Auto und motorisierte Zweiräder in Brand geraten sind. Auch Angaben zum Sachschaden, den die Flammen in dem Anwesen angerichtet haben, konnte die Polizei am Wochenende noch nicht machen. Wie berichtet, musste das betroffene Gebäude evakuiert werden. Von 47 Bewohner hatte einer nach Angaben der Einsatzkräfte bei dem Zwischenfall eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zuletzt war mehrfach Feuer in Tiefgaragen und an Müllcontainern in der Mahlastraße ausgebrochen. Anfang April hatten Ermittler von einem möglichen Zusammenhang der Brände gesprochen. Am frühen Samstagmorgen waren neben der Frankenthaler Feuerwehr auch deren Kollegen aus Bobenheim-Roxheim, Ludwigshafen sowie aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Kräften des Technischen Hilfswerks, der Malteser, der Johanniter, des Roten Kreuzes und der DLRG. Vor Ort war auch der Großraum-Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen.