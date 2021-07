Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Mahlastraße/Albrecht-Dürer-Ring hat am Dienstagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ausgebrochen waren die Flammen aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes, wie eine Sprecherin der Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Aus dem viergeschossigen Gebäude seien fünf Erwachsene und zwei Kinder über das Treppenhaus gerettet worden. Die betroffene Wohnung ist nach aktueller Einschätzung der Einsatzkräfte wegen der starken Rauchentwicklung nicht nutzbar. Der genaue Sachschaden stehe noch nicht fest. Für die restlichen Wohnungen in dem Haus konnte die Feuerwehr Entwarnung geben.