Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall bereits am 28. März gegen 17.30 Uhr. Wie die Beamten berichten, wollte der Jugendliche nach eigener Darstellung die Mahlastraße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei hat ihn ein etwa 60 Jahre alter Mann, der in einem silbernen BMW in der Mahlastraße in Richtung Hans-Kopp-Straße unterwegs war, übersehen und gestreift. Der BMW-Fahrer notierte sich noch die Daten des 16-Jährigen, der Junge tat es ihm aber nicht gleich. Nachdem zunächst alles in Ordnung schien, fiel dem Jugendlichen erst Stunden später auf, dass er Schmerzen am Oberschenkel sowie leichte Hautabschürfungen aufgrund des Zusammenpralls verspürte. Er meldete den Unfall nach. Die Polizei sucht den BMW-Fahrer und Zeugen. Diese können sich bei der Frankenthaler Inspektion unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.