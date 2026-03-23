Drei Fraktionen im Rat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wollen den Bürgermeister disziplinieren und tappen dabei immer wieder ins Fettnäpfchen.

Mitten in seiner zweiten achtjährigen Amtszeit wird der Gegenwind für Michael Reith stärker. Der sozialdemokratische Chef der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat in deren Rat keine Mehrheit, vielmehr haben sich CDU, FWG und FDP verbündet, um gemeinsame Interessen durchzusetzen und den Bürgermeister zu disziplinieren. Gegen den Missstand fehlender Jahresabschlüsse hat diese Koalition nichts ausrichten können, aber bei der Haushaltsplanung schaut sie genau hin. Wenn Reith einen Etat schnell durchbringen möchte oder Zahlen erst kurz vor einer Sitzung verteilt, ist ihm der Widerstand sicher. Daraus könnte er lernen.

Die Koalition scheint aber die Außenwirkung ihrer Querschüsse zu unterschätzen. Als im Haushalt 2025 gegen den Vorschlag Reiths die Erweiterung der Heßheimer Grundschule gestrichen wurde, war der Aufschrei von Eltern anhaltend groß. Die Koalition konnte froh sein, dass sie dank des Sondervermögens aus dieser Nummer wieder raus kam und das Projekt nun doch finanziert wird.

SPD reagiert mit naheliegenden Argumenten

Jetzt hat sie die Teilhabe der Ortsgemeinden am Sondervermögen durchgesetzt mit der Folge, dass die Erweiterung eines Feuerwehrhauses hinten runter fällt. Und im Stellenplan wollte sie lieber die Jugendpflege als den Brand- und Katastrophenschutz personell stärken. Das kam so plötzlich, dass selbst die Grünen überrascht waren und ihren eigenen Antrag zurückzogen. Deren jahrelange Forderungen nach mehr Jugendpflegern waren an der Koalition bislang weitgehend abgeprallt.

Die SPD-Fraktion hat das Naheliegende getan und den Antrag als Sicherheitsrisiko und als Affront gegen die Freiwillige Feuerwehr dargestellt. Am Ende gab die Koalition klein bei und folgte auch noch einem Kompromissvorschlag der SPD. Aus dieser unnötigen Blamage könnte die Koalition lernen.