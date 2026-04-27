Das Stadtbild soll ruhiger wirken, und Autofahrer sollen sich nicht mehr verrenken müssen – das ist das Ziel der Frankenthaler Werbekampagne mit einem neuen Plakatsystem.

Frankenthal arbeitet weiter am Stadtbild. Das neueste Ordnungselement sind 120 Wechselrahmen. Die Aluminiumkonstruktionen hat der Frankenthaler Jungunternehmer Michael Wagner diesen Monat an ausgewählten Standorten installiert. Sie sind Platzhalter für spezielle Werbeplakate, die bislang kreuz und quer, zum Teil auch verkehrsgefährdend irgendwo an Laternenmasten aufgehängt worden sind.

Damit soll nun Schluss sein. Dank eines schlichten Stecksystems, das sich der 24-Jährige aus den Niederlanden abgeschaut hat und nun nach eigenem Kenntnisstand erstmals in der Region einsetzt. Den Vorschlag hat er auf eine Ausschreibung der Stadt Frankenthal hin eingereicht und den Zuschlag für die Installation der Halterungen erhalten. Vor einem Jahr hat Wagner auf Höhe des Stephan-Cosacchi-Platzes einen Prototypen des patentierten „Duo quick A0“ mit wenigen Schrauben zusammengefügt und in wenigen Minuten aufgehängt. Die Erfahrungswerte waren so positiv, dass er nun in Groningen einen Großauftrag für 120 schwarz lackierte Rahmen einreichen konnte.

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Diebstahlsicher abgeschlossen

Die Lieferung hat er an einem langen Wochenende zusammen mit Vater Hans an den Masten angebracht, die die Stadt für eine flächendeckende, aber nicht überbordende Abdeckung des Stadtgebiets inklusive der Vororte markiert hat. Auf Augenhöhe mit einem Autofahrer können sie doppelseitig und nachhaltig Werbung aufnehmen für Veranstaltungen und Angebote in Frankenthal. Wer künftig im DIN-A0-Format auf sich aufmerksam machen will, wird das nur noch mit Hohlkammerplakaten tun können, die von oben in die Wechselrahmen eingeschoben werden können.

Damit diese Werbeträger nicht illegal herausgezogen werden können, ist ein Schließmechanismus in die geschweißte Schablone eingebaut. Er kann mit einem speziellen Werkzeugschlüssel geöffnet werden, den die Stadt ihren Vertragspartnern aushändigen kann.

Wildwuchs lichten

„Wir wollen ein besser lesbares und gepflegtes Erscheinungsbild im öffentlichen Raum schaffen, in dem Informationen sichtbar sind, ohne diesen zu überfrachten“, hatte Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) als Ziel vorgegeben. Damit will er auch den Wildwuchs lichten, der über die Jahre entstanden sei und der insbesondere an stark frequentierten Verkehrsachsen für Ablenkung und Unruhe gesorgt habe.

In Frankenthal auf Augenhöhe mit dem Autofahrer: Plakat in einem Wechselrahmen in der Albertstraße. Foto: Andreas Lang

Von der Systemumstellung verspricht sich Meyer auch einen sinkenden Aufwand bei der Reinigung, Kontrolle und Nachverfolgung eventuell illegaler Plakatierungen. Solche Ordnungswidrigkeiten können Bußgelder von bis zu 5000 Euro zur Folge haben. Können die Urheber nicht ermittelt werden, bleibt in der Regel die Stadt auf den Kosten für die Entfernung sitzen.

Speziell für Straßenplakate

Die Umstellung soll schrittweise erfolgen, erste Wechselrahmen sind bereits mit passenden vorhandenen Plakaten bestückt worden. Antragsteller würden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens über die Änderung informiert und könnten ihre Poster bereits im vorgegebenen DIN-A0-Format drucken lassen. „Ein ,Umzug’ in die neuen Rahmen war so problemlos möglich“, informiert eine Sprecherin auf Anfrage zur laufenden Überführung des Bestands.

Die Wechselrahmen sind ausschließlich für klassische Straßenplakatierung vorgesehen. „Andere Werbeformate wie Citylights, privat betriebene Großwerbetafeln oder Litfaßsäulen bleiben weiterhin bestehen, sodass die Vielfalt der Werbemöglichkeiten im Stadtgebiet erhalten bleibt“, führt die Sprecherin weiter aus. Die Einführung des neuen Plakatiersystems ist Teil einer umfassenden städtischen Strategie zur Aufwertung des öffentlichen Raums. Dafür hat der Stadtrat eine neue Sondernutzungssatzung erlassen, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist.

Auf den Schultern des Vaters

Diese Neuregelung umfasst auch Vorgaben für Außengastronomie, Warenauslagen, Kundenstopper sowie die Qualität von Möblierungen im öffentlichen Raum. „Wir regulieren nicht, um zu bremsen, sondern um Maß und Mitte zu ermöglichen“, erklärt der OB. „Frankenthal soll ein Ort bleiben, an dem Veranstaltungen sichtbar sind, aber das Stadtbild gleichzeitig geordnet und einladend wirkt.“

Von den 120 Rahmen hat Michael Wagner mittlerweile einen auftragsgemäß umgehängt. Weil sich der Auftraggeber bei den erforderlichen Sicherheitsabständen knapp verschätzt hatte, ist der Standort in der Eppsteiner Straße auf den Flomersheimer Kerweplatz verlegt worden. „Die Aluminiumrahmen rosten nicht und sind auf einer genormten Höhe angebracht“, zählt der Frankenthaler, der dabei ist, einen Vertrieb für mobile Werbung aufzubauen, Vorteile auf.

Mittlerweile ist er zertifizierter Baustellen-Beschilderer. „Ich habe schon auf den Schultern meines Vaters Plakate befestigt“, berichtet Wagner. Bei den 120 Wechselrahmen hat nun der Vater dem Sohn assistiert. Um sie auf Augenhöhe mit Autofahrern anzubringen, braucht es schließlich keine Klimmzüge.