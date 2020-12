Rund 20.000 Euro Sachschaden hat ein Mülltonnenbrand verursacht, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Wolfsgraben in Worms ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, wurden die Hauswand, ein Rollladen und ein in unmittelbarer Nähe geparktes Auto durch das Feuer beschädigt. Die Mülltonnen brannten komplett nieder, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Ursache ist aber noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.