Frankenthal beteiligt sich nach Angaben der Stadtverwaltung zum dritten Mal an der Aktion Rhinecleanup am Samstag, 10. September. Von 10 bis 13 Uhr sammeln freiwillige Helfer am 3,3 Kilometer langen Frankenthaler Rheinabschnitt Müll. Einzelpersonen, Familien, Freunde oder Firmenteams, die anpacken möchten, können sich ab sofort bis Montag, 5. September, anmelden. Das ist laut Stadt direkt bei Klimamanagerin Priska Kramer, E-Mail priska.kramer@frankenthal.de, Telefon 06233 89618, möglich oder über die Registrierungsfunktion der Internetseite www.rhinecleanup.org/de. Treffpunkt der Teilnehmer ist der Parkplatz am Ende der Straße Im Spitzenbusch in der Nähe der BASF-Kläranlage. „Von dort aus kann rheinauf- oder abwärts Abfall gesammelt werden“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Helfer bekommen vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen. Der EWF transportiert auch den gesammelten Abfall ab. Auch spontane Helfer sind willkommen. Die sollten Handschuhe und Müllsäcke dann aber selbst mitbringen. Der Frankenthaler Termin ist Teil einer länderübergreifenden Aktion, bei der der Rhein von der Quelle bis zur Mündung gesäubert wird. 2021 sammelten etwa 130 Freiwillige rund 500 Kilogramm Müll, 2020 waren es 120 Freiwillige und 450 Kilo Müll.