Die Stadt Frankenthal muss als Gesellschafterin der Gemeinschafts-Müllheizkraft Ludwigshafen GmbH (GML) ihre Bürgschaft um knapp 1,2 Millionen Euro auf 5,4 Millionen Euro aufstocken. „Das Risiko, in Anspruch genommen zu werden, ist äußerst gering“, betonte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Die von der GML aufgenommenen Darlehen könnten bedient werden. Frankenthal ist mit einem Anteil von 5,88 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Schon im März 2019 hatte der Stadtrat der Erhöhung des Bürgschaftsvolumens um insgesamt 90 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro wegen des Projekts Ignis, das die umfangreiche Sanierung der Kesselanlage betrifft, zugestimmt. Nicht vorhersehbare Kosten verteuern diese Maßnahme, sodass die GML einen weiteren Bankkredit von 25 Millionen Euro aufnehmen muss. Wegen der für Frankenthal als sehr gering einzustufenden Wahrscheinlichkeit, als Bürge eintreten zu müssen, hielt der Ausschuss die neuerliche Aufstockung für vertretbar. Das sah auch der Stadtrat am Mittwochabend so und stimmte als maßgebliches Gremium der Erhöhung zu. Dass es im Kreis Alzey-Worms kritische Stimmen dazu gegeben habe, führte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf dort inzwischen ausgeräumte Missverständnisse zurück.