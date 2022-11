Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt sieht sich gezwungen, den Bürgern ab 2023 bei den Müllgebühren tiefer in die Tasche zu greifen. Mindestens drei Jahre sollen die Tarife danach nicht steigen. Die Gründe sehen die Verantwortlichen vor allem in äußeren Einflussfaktoren.

Bei der Abfallentsorgung muss der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) im kommenden Jahr also die Preisspirale spürbar nach oben drehen. Um 12,5 Prozent werden sich die Gebühren für die Leerung der Restmüllgefäße erhöhen, beim Bioabfall müssen die Bürger sogar 15 Prozent mehr zahlen als bisher. Der Betriebsausschuss hat am Montag die Anpassung der Satzung befürwortet. Das letzte Wort in dieser Sache hat der Stadtrat.

Mit Blick auf die kontinuierlich gestiegenen Entsorgungskosten nannte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) die Erhöhung unumgänglich. In den Jahren 2019 bis 2021 hat der EWF in der Sparte Abfallentsorgung regelmäßig rote Zahlen geschrieben, wobei diese Defizite das Ergebnis einer bewussten Planung waren, so der Bürgermeister – um davor aufgelaufene Gewinne wieder an die Kunden zurückzugeben. „Diese Gewinne sind inzwischen aufgebraucht“, führte Knöppel aus.

Folge des Ukraine-Kriegs

Die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML), an der Frankenthal als Gesellschafter beteiligt ist, stellt der Stadt für die thermische Verwertung des Restmülls immer höhere Kosten in Rechnung. Der Tonnenpreis erhöht sich 2023 erneut um fünf Euro auf 100,50 Euro. Auch die enormen Steigerungen der Energie- und Treibstoffkosten seit Beginn des Ukraine-Kriegs schlagen zu Buche. Und ab 2024 stehen der GML weitere Preisaufschläge ins Haus. Aufgrund der Einbeziehung der Abfallverbrennung in den nationalen Emissionshandel wird eine CO 2 -Abgabe von 10,50 Euro pro Tonne erhoben, 2025 beläuft sich der Zuschlag dann auf 13,50 Euro pro Tonne.

Die Gebühren für die Entsorgung der Bioabfälle wurden seit der Einführung der Behälter mit dem braunen Deckel am 1. Januar 2017 nicht erhöht. Damals hatte die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) 75 Euro für die Tonne organischen Müll verlangt. Aktuell beläuft sich der Entsorgungspreis auf 118,98 Euro pro Tonne. Erklärte Absicht des EWF sei es, die Abfallgebühren in den kommenden drei Jahren (bis einschließlich 2025) konstant zu halten, hob Bernd Knöppel hervor.

Zwischengröße bei Tonnen

Neu eingeführt wird eine Restabfalltonne mit einem Volumen von 180 Litern. Dieser Schritt werde vor dem Hintergrund vollzogen, dass Haushalte mit fünf Personen entsprechend des für sie vorgegebenen Mindestvolumens bislang zwei Tonnen benötigt hätten, erläuterte Bürgermeister Knöppel. In dem neuen Gefäß sehe er insofern auch einen Beitrag zu mehr Gebührengerechtigkeit. Der erstmalige Umtausch der Restmülltonnen ist nach Angaben von EWF-Betriebsleiterin Astrid Anders kostenlos.

Noch Fragen?

Das sind die ab 1. Januar 2023 geltenden Abfallgebühren pro Behälter und Jahr: Restmüll (Leerung alle vier Wochen): 60 Liter 95,73 Euro (bisher 85,09 Euro), 80 Liter 127,63 Euro (113,45 Euro), 120 Liter 191,45 Euro (170,18 Euro), 180 Liter 287,18 Euro (neu), 240 Liter 382,89 Euro (340,35 Euro), 1100 Liter 1138,50 Euro (1012 Euro). – Bioabfälle (Leerung alle zwei Wochen): 40 Liter 40,01 Euro (bisher 34,79 Euro), 60 Liter 56,60 Euro (49,22 Euro), 80 Liter 73,01 Euro (63,49 Euro), 120 Liter 105,65 Euro (91,87 Euro), 240 Liter 206,57 Euro (179,63 Euro), 660 Liter 603,81 Euro (525,05 Euro).