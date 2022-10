Gestiegene Treibstoffpreise und Personalkosten sind der Grund dafür, dass der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) nach eigener Darstellung im nächsten Jahr an einer Erhöhung der Abfallgebühren nicht vorbeikommt. Sie wird allerdings moderater ausfallen als ursprünglich befürchtet. Das hängt, wie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss erklärte, mit dem vom Bundestag in der vergangenen Woche beschlossenen Brennstoff-Emissions-Handelsgesetz zusammen. Es bezieht zwar die Abfallverbrennung in den nationalen Emissionshandel ein, wird aber erst zum 1. Januar 2024 greifen.

GML von Gesetz betroffen

Das Gesetz sieht vor, dass Betreiber von Müllverbrennungsanlagen – und damit auch die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) GmbH – einen zusätzlichen Preis für ausgestoßenes Kohlendioxid bezahlen müssen. Dies wird sich zwangsläufig auf den Verbrennungspreis und damit die Abfallgebühren auswirken. Die GML versuche weiterhin, in der öffentlichen Diskussion deutlich zu machen, dass das Gesetz keine Lenkungswirkung habe, führte Knöppel aus. „Durch steigende Müllgebühren lassen sich die Bürgerinnen und Bürger nach unseren Erfahrungen nur schwerlich dazu bringen, Müll zu vermeiden.“

Gespräche mit Abgeordneten geplant

Die Menge des Restabfalls bleibe gleich, er lande aber an der falschen Stelle. Er befürchte, dass vermehrt Papierkörbe und Plätze im öffentlichen Raum fürs Entsorgen von Restabfällen genutzt würden. Ziel müsse es jedoch sein, den Müll für die Verbrennung gar nicht erst entstehen zu lassen. Der Bürgermeister kündigte an, in nächster Zeit mit den Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal Gespräche führen zu wollen, um auf die Folgen des Gesetzes hinzuweisen.