Zweimal brannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Frankenthal ein Müllcontainer. Verletzt wurde niemand, das Feuer griff nicht auf Gebäude über. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 500 Euro. Zunächst war gegen 23.14 Uhr im Bereich des Jahnplatzes an der dortigen Gaststätte eine brennende Mülltonne gemeldet worden. Anwohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit dem Löschen begonnen. Kurz darauf wurde laut Bericht gegen 23.30 Uhr eine weitere brennende Mülltonne an einem Autohaus in der Schraderstraße gemeldet, die ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht worden sei. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.