Wegen Löscharbeiten war am Montagabend gegen 17.30 Uhr der Europaring zwischen dem Speyerer Tor und der Turnhallenstraße voll gesperrt. Auf dem Sammelplatz eines Mehrfamilienhauses im Europaring war Müll in Brand geraten. Das Feuer drohte laut Bericht auf das Gebäude überzugreifen. Dies sei durch den schnellen Einsatz verhindert worden, teilt die Feuerwehr Frankenthal mit. Bei einem Fenster im Brandbereich sei die äußere Verglasung gesprungen. Die Kontrolle des Dachbereichs mittels Drehleiter und Wärmebildkamera sei ohne Auffälligkeiten geblieben. Der Kriminaldauerdienst beim Polizeipräsidium Rheinpfalz hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Vermutlich auf Grund der Rauchentwicklung löste während der Löschmaßnahmen im Europaring die Brandmeldeanlage an einem der beiden nahe gelegenen Frankenthaler Gymnasien aus. Zehn Menschen, die bei einer Sportveranstaltung im Gymnasium gewesen seien, hätten das Gebäude aufgrund des Alarms für kürze Zeit verlassen müssen.