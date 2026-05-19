Am Pfingstmontag ist Deutscher Mühlentag und Großkarlbach lässt sich nicht lumpen: In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können drei der ehemals sieben Mühlen besichtigt werden.

Die zentrale Mühle ist die vor einigen Jahren restaurierte Dorfmühle mit dem Mühlenmuseum. Dort stehen Mitglieder des Großkarlbacher Mühlenvereins bereit, um die Mühlentechnik, die Mühlengeschichte und speziell die Geschichte der alten Dorfmühle zu erklären. Wer will, kann auch bei einem Mühlespiel mit Freunden sein Können zeigen. Der „Sieben Mühlen Kunst- und Kulturverein“ sorgt für Speisen und Getränke, für Kaffee und Kuchen sind die Frauen des Mühlenvereins verantwortlich.

Die zweite Mühle, die besichtigt werden kann, ist die Pappelmühle im Mühlweg, in der vom Besitzer und zugleich letzten Müller aus Großkarlbach Mühlentechnik aus dem 20. Jahrhundert gezeigt wird. Eine besondere Attraktion ist der 15 Liter fassende Einzylinder-Dieselmotor, der die Mühle angetrieben hat, bevor er durch einen E-Motor ersetzt wurde. Auf Wunsch kann der noch voll funktionsfähige Motor für Interessierte gestartet werden, damit wird dann auch die gesamte Mühlentechnik in Bewegung gesetzt. Der GHK Motor- und Touristik-Club Großkarlbach sorgt an dieser Stelle für Essen und Getränke.

Rennen auf dem Eckbach

Die dritte im Bunde ist die Rheinmühle am Ende der Kändelgasse. Ihre Technik wurde 1926 durch einen Brand vollständig zerstört, das ehemalige Wasserhaus, in dem sich drei mächtige Wasserräder drehten, ist aber noch erhalten. Die Gebäude wurden in der alten Form wieder aufgebaut. Das Mühlengebäude wird für kulturelle Veranstaltungen wie die „Lange Nacht des Jazz“ und private Feste genutzt. Am Mühlentag sind dort alte Bilder der Rheinmühle vor und nach dem Brand zu sehen und es gibt Informationen dazu. Das Rheinmühlenteam sorgt auch dort für die Verpflegung.

Als gemeinsamer Höhepunkt folgt um 15 Uhr das Entenrennen auf dem Eckbach. Dazu werden in allen Mühlen Lose verkauft.