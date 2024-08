Wer sich für alte Mühlen und deren Geschichte interessiert, kommt bei der von Frankenthal zur Weinstraße führenden Radtour voll auf seine Kosten. Zwölf dieser teilweise aufwendig restaurierten Bauwerke stehen am Wegesrand zwischen Großkarlbach und Kirchheim.

Kennen Sie schon unseren Fahrrad-Newsletter?

Was sind die gefährlichsten Stellen für Radler und E-Bikes? Und welche Pläne gibt es für Pendler-Routen? Im Newsletter schreiben Vanessa Betz, Rebecca Singer und Victoria Werz darüber, wie es ist, mit dem Fahrrad in der Region unterwegs zu sein: zur Arbeit, in der Freizeit oder als tägliches Fortbewegungsmittel. Jeden zweiten Freitag erscheint der E-Mail-Newsletter mit den spannendsten Fahrrad-Themen aus der Pfalz.