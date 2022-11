Mit der Machtübernahme im Bürgergarten sind die Mörscher Wasserhinkele am Freitagabend mit vielen Gästen und Musik in die Saison gestartet. Für die geplanten Prunksitzungen seien bereits viele Tickets verkauft, hieß es am Rande der Veranstaltung unter dem Motto „Die Mörscher Fasnacht ist zurück, was für'n Glück“ . Aufgrund eines Übertragungsfehlers hatten wir versehentlich den Bericht aus dem Vorjahr veröffentlicht. Darin war fälschlicherweise die Rede davon, dass die Sitzungen ausfallen würden. Alle vier geplanten Termine 2023 finden jedoch statt. Die Prunksitzungen der Mörscher Wasserhinkele sind am 27. und 28. Januar sowie am 3. und 4. Februar, jeweils um 19.33 Uhr in der Sporthalle Mörsch. Zwischendurch feiern die Kinder am 29. Januar, 14.11 Uhr, Fasnacht.