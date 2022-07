Die Polizei sucht nach eigenen Angaben Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, bei der am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf der Kreuzung Nordring/Mörscher Straße ein Opel Meriva beschädigt worden ist. Den Beamten zufolge wollte dessen Fahrer in die Mörscher Straße gelangen und stand hierzu auf der Linksabbiegerspur. Ein bislang Unbekannter bog mit seinem Auto – vermutlich dunkelgrau oder anthrazitfarben – nach rechts in die Mörscher Straße ab, erwischte den Opel an der rechten Fahrzeugseite und flüchtete dann. Den dabei entstandenen Schaden beziffern die Ermittler auf etwa 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.