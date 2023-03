Die Polizei sucht nach eigenen Angaben einen Autofahrer, der am Montagmorgen nach einem Unfall mit einem zwölfjährigen Mädchen vom Ort des Geschehens geflüchtet ist. Den Beamten zufolge war das Kind zwischen 7.15 und 7.30 Uhr in der Mörscher Straße Richtung Schule unterwegs, als sie der Unbekannte beim Rückwärtseinparken auf Höhe von Hausnummer 65 übersah. Das Mädchen sei gestürzt, habe sich aber nicht verletzt, heißt es in der Pressemitteilung. Nach einem Wortwechsel mit der Schülerin habe sich der Mann dann aus dem Staub gemacht. Er soll 40 bis 50 Jahre alt sein, graues Haar haben und trug laut Polizei orangefarbene Bauarbeiterkleidung. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.