Noch ungeklärt ist die Ursache für den Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Mörscher Straße am frühen Dienstagmorgen. Die Feuerwehr Frankenthal war nach eigenen Angaben gegen 6.20 Uhr alarmiert worden, weil Rauch aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses gedrungen war. Beim Eintreffen der ersten Kräfte habe die Polizei das vierstöckige Gebäude bereits geräumt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz habe die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Flammen in einem Zimmer gelöscht. Personen und Tiere fanden die Wehrleute in der Wohnung nicht; verletzt wurde insofern niemand. Per Drehleiter sei von oben das Dach kontrolliert sowie über dem Brandherd die Decke in Teilen geöffnet worden. Die vom Feuer betroffene Wohnung sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar, heißt es im Pressebericht. Während des Einsatzes war der Bereich Pilgerstraße/Mörscher Straße abgesperrt. Die Feuerwehr war nach eigener Darstellung mit 27 Kräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Zur Ursache und Schadenshöhe ermittelt die Polizei.