Mit 100 eigenen Akteuren auf der Bühne und jeweils 300 Besuchern im Saal sind die Mörscher Wasserhinkele am vergangenen Wochenende in die ersten beiden ihrer insgesamt vier Prunksitzungen gestartet. Auch die zwei Veranstaltungen am 26. und 27. Januar sind ausverkauft.

„Wenn das Wasserhinkel singt, tanzt und lacht, feiern Pfälzer Fasenacht“: So lautet das Motto der Mörscher Karnevalisten in der aktuellen Kampagne, das sich laut Verein auch in der Tischdeko und der Kleidung des Elferrats zeigt. Der tritt zur zweiten Hälfte des mehr als fünfstündigen Programms in Winzerhemden auf. Bei den Prunksitzungen der Wasserhinkele tanzen, singen und unterhalten über 100 eigene Akteure das Publikum in der Sporthalle des Vororts. Im Programm waren mehrere Premieren: der Auftritt der neu gegründeten Purzelgarde und die Büttenreden von Stefanie Schulz und Luuk Ziegler („Zwei Fußballfreunde“) sowie Wolfgang Lober als „Mörscher Bu“. Durch die Show führten souverän Sitzungspräsident Bastian Lutz und Ehrenpräsident Frank Odenwälder, erstmals unterstützt vom neuen „Vize“ Hugo Seber. Matthias Ziegler und Louis Ziegler begleiteten die Veranstaltungen musikalisch. Danke gelte allen Helfern hinter der Bühne und in Küche und Ausschank, den Technikern sowie den Schneiderinnen und fürs Schminken Verantwortlichen.