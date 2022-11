Zum Start ins Adventswochenende hat am Freitagabend im Mörscher Bürgergarten zum ersten Mal in diesem Jahr der große Christbaum geleuchtet – begleitet vom Gesang der Kindergartenkinder. Etwa 80 Besucher kamen zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts. Großer Andrang herrschte dort am Samstag schon in den Nachmittagsstunden.

Das Angebot an hübschen weihnachtlichen Geschenkideen war gut – und so wurde auch fleißig gekauft. Erstmals in Mörsch dabei war Tina Seidenspinner aus Frankenthal mit ihren ausschließlich handgearbeiteten Artikeln: Selbstgenähte Taschen, Filzuntersetzer und vieles mehr sprachen die Besucher bei ihr an.

Originelle Geschenkideen bei den Mörscher Holzwürmern. Foto: Bolte

Die Gruppe Mörschliebe war bereits zum sechsten Mal auf dem Weihnachtsmarkt vertreten – aber jedes Mal mit einem verändertem Sortiment. Über 50 Adventskränze haben die Frauen in ehrenamtlicher Arbeit zu echten Glanzstücken verwandelt. Den Erlös aus dem Verkauf der Kränze, Bilder, adventlicher Accessoires und Marmelade wird für soziale Zwecke gespendet.

Viele Privatleute dabei

Am Stand der Immanuel-Gemeinde Frankenthal wurden Waffeln gebacken. Der Erlös kommt einem afrikanischen Kind zugute, erklärten die Aktiven. Neben Vereinsmitgliedern wie den ASV-Frauen waren auch etliche Privatleute mit Ständen im Bürgergarten vertreten – ein Beleg für das große Engagement im Vorort. Besonders attraktiv: die Ideen der Mörscher Holzwürmer von Michael Deimling. Sie reichen vom etwas anderen Weihnachtsbaum aus bearbeitetem Holz über ein Tablett für Dubbegläser bis zum Adventskranz aus Korken.

Von kleinen Marktbesuchern umlagert: der Nikolaus. Foto: Bolte

Einladend war das kulinarische Angebot mit unterschiedlichen Spezialitäten an jedem Stand. Darauf hatten die Organisatoren von der Arbeitsgemeinschaft Mörsch besonders geachtet. Von Kuchen über Gebäck bis zu Käsespätzle, Flammkuchen und der obligatorischen Bratwurst fehlte es an nichts. Und natürlich gab es auch Glühwein, heißen Apfelsaft, Sekt und dergleichen. Höhepunkt für die Kinder war der Besuch vom Nikolaus, der Lieder anstimmte und Süßes im Gepäck hatte. Bis in die Abendstunden kamen Besucher und erfreuten sich an der romantischen Stimmung und den Turmbläsern, die das Fest musikalisch abrundeten.