Die Lust, endlich wieder im Advent zusammenzukommen, scheint im Vorort Mörsch groß. Fast alle Vereine haben laut dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Mörsch zugesagt, sich am Weihnachtsmarkt am 26. November zu beteiligen.

Einen Tag vor dem Weihnachtsmarkt plant die AG die Erstbeleuchtung des Weihnachtsbaumes im Bürgergarten. Dabei soll es am 25. November ab 15 Uhr Getränke und Bratwurst geben. Der katholische und der städtische Kindergarten bieten Selbstgebasteltes an. An dem eintägigen Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. November, 15 bis 20 Uhr, beteiligen sich neben Vereinen auch Privatleute. Neben Kulinarischem werden weihnachtliche Geschenkideen präsentiert. Der Nikolaus hat sich für 17 Uhr angekündigt, um 18 Uhr spielen die Mörscher Turmbläser.

Rückenwind für ihre Planung nimmt die AG Mörsch aus der Erfahrung mit dem Parkfest im August mit. Die Resonanz habe alle Erwartungen übertroffen, berichtet der Vorsitzende Jörg Stramitzel auf Anfrage. Es habe mehr Teilnehmer gegeben als sonst, etwa 800 Besucher seien gekommen. In ihrer Sitzung vergangene Woche hat die Arbeitsgemeinschaft Mörsch neben dem Vorsitzenden Jörg Stramitzel auch alle weiteren bisherigen Verantwortlichen in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorstand

Vorsitzender Jörg Stramitzel, Stellvertreter Simon Lutz, Kassiererin Jasmin König, Schriftführer Patrick Heinrich.