Wegen Tiefbauarbeiten wird die Fahrbahn in der Straße „Am Bruch“ im Frankenthaler Vorort Mörsch in Höhe des Anwesens 46a von Dienstag, 19. April, bis Freitag, 22. April, teilweise gesperrt. Der Busverkehr verläuft während der Arbeiten über Hauptstraße, Dudelsackstraße und Kreuzstraße. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Hauptstraße in Höhe der Grundschule Mörsch eingerichtet. Die Haltestellen „Am Nußbaum“ und „Ahornstraße“ entfallen in diesem Zeitraum. Das teilt die Verwaltung mit. Durch die Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen.