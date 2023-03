Die SPD-Fraktion im Ortsbeirat Mörsch fordert, dass die zahlreichen Wirtschaftswege in der Gemarkung bestmöglich von Verunreinigungen freigehalten werden sollten. Dies sei bei der Unterführung der A 6 am Ende des Pappelwegs nicht der Fall. Bei Starkregen fließe das Wasser nicht ab und der Fußgängerweg sei inzwischen völlig verschlammt, mahnte Frank Odenwälder. Für die Straße seien die Landwirte zuständig, aber nicht für Geh- und Radwege, so der SPD-Mann. Andreas Röß (FWG) bestätigte, dass die Verschlammung ein Dauerzustand sei. Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD) berichtete, dass die Verwaltung dort nicht regelmäßig kontrolliere. Er werde jedoch um eine umgehende Beseitigung des Schlamms bitten.