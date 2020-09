Eine mögliche Bedrohung unter Mitgliedern einer Mörscher Familie hat am Mittwoch einen rund vierstündigen Polizeieinsatz ausgelöst, der nach Angaben der Inspektion etwa von 10 bis 14 Uhr in der Hauptstraße des Vororts lief. Währenddessen sei der betreffende Bereich für den Verkehr gesperrt gewesen.

Die gesuchte Person, ein 44 Jahre alter Mann, sei im Zuge des Einsatzes gefunden und in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Nähere Angaben zum Hintergrund der Ereignisse in Mörsch machte die Polizei mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht. Für die Grundschule in der Nähe habe „zu keinem Zeitpunkt“ eine Gefahr bestanden, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach RHEINPFALZ-Informationen waren neben Beamten der Frankenthaler Inspektion auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor Ort. Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD) berichtete auf Anfrage von einer „enormen Aufregung“ in Mörsch, insbesondere mit Blick auf die Schule. Die Kinder seien sicher über den Schulhof in die Roxheimer Straße gebracht worden, wo Eltern sie abholen konnten. König zeigte sich erleichtert, dass die Situation „glimpflich ausgegangen“ sei.