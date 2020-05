Sein Helm hat einen 47 Jahre alten Radfahrer am Dienstagabend nach Einschätzung der Polizei beim Zusammenstoß mit einem Auto in Mörsch vor schwereren Blessuren bewahrt. Der Mann war den Beamten zufolge gegen 18 Uhr auf der Straße Am Nußbaum unterwegs. Am Ortseingang habe er die Vorfahrt einer aus der Straße Am Bruch kommenden 23-jährigen Autofahrerin missachtet. An der Stelle gilt laut Polizei die Regel „rechts vor links“. Bei der folgenden Kollision habe sich der Radler leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.