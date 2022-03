Ein ihr vollkommen unbekanntes Mofa hat eine 50 Jahre alte Frankenthalerin nach Angaben der Polizei am Sonntagabend in ihrer Garage in der Mörscher Udastraße entdeckt. Wie und wann es abgestellt worden ist und wer das Zweirad dorthin gebracht hat, ist den Beamten zufolge ebenso offen wie die Frage nach dessen Eigentümer. Bemerkt habe die Frau das fremde Gefährt der Marke Off Limit gegen 20.40 Uhr, heißt es in der Pressemitteilung. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.