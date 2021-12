Die Pläne für eine breitere Brücke über die Bundesstraße 9 von Mörsch in Richtung BASF-Kläranlage und Rhein werden offenbar konkreter. Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Speyer, nannte in der digitalen Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses erste Details. Beispielsweise sollen die existierenden Rampen auch der Konstruktion für das neue Bauwerk als Widerlager dienen. Wie berichtet, soll die Brücke einerseits für den vom derzeit entstehendenden Lkw-Abfertigungsgelände der BASF erwartete Schwerlastverkehr ertüchtigt werden und andererseits einen sicheren Rad- und Fußweg über die B9 bekommen. Schafft sprach von längerfristigen Sperrungen und Umleitungen, die während der Bauphase auf Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Frankenthal-Mörsch zukämen. Der LBM-Chef bestätigte die Zusage der BASF, die Stadt bei ihrem Kostenanteil für den Neubau unterstützen zu wollen.