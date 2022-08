Nach pandemiebedingter Pause soll am Wochenende in Mörsch wieder gefeiert werden. Die Arbeitsgemeinschaft des Vororts, die das Parkfest im Bürgerpark gemeinsam mit Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD) organisiert, berichtet von neuen Helfern, aber auch von Ausfällen.

„Wir haben bei der Planung sehr viel Unterstützung bekommen“, freut sich Jörg Stramitzel, Vorsitzender der AG Mörsch. Die meisten Teilnehmer waren schon in den Vorjahren dabei, aber noch immer fallen einige pandemie- oder kapazitätsbedingt aus. So wird es zwar eine Hüpfburg für die Kinder vom örtlichen Anbieter Alex Kraus geben, aber die Kindertagesstätten würden ohnehin „am Anschlag arbeiten“ und hätten ihre Teilnahme abgesagt. Dafür veranstaltet die Jugendfeuerwehr Frankenthal Löschspiele, der Schiffsmodellbauclub Frankenthal baut erneut ein Wasserbecken mit seinen ferngesteuerten Booten auf und die befreundeten Minitrucker Stockstadt bieten ein Mitmachangebot.

Über die Aufgaben eines Imkers spricht Bernhard Wagner, die Naturfreunde Frankenthal haben ebenfalls Informationen rund um die Natur im Gepäck. Neben einem Süßwarenstand gibt es deftige Pfälzer Spezialitäten sowie selbst gebackene Kuchen von Vereinsmitgliedern und anderen Privatpersonen. Die Getränkestände werden von AG-Mitgliedern betreut, darunter ist erstmals ein Stand vom Weingut Langenwalter aus Weisenheim am Sand.

ASV-Fußballer und andere Helfer

Die pandemiebedingte Pause habe die Freude an Aktivitäten und an der Unterstützung der AG nicht geschmälert. Wie Stramitzel sagt, seien erfreulicherweise viele junge Leute hinzugekommen, die gern helfen und Ideen bringen, unter anderem Fußballer vom ASV Mörsch. „Die Mörscher halten zusammen“, so sein Eindruck.

Das zwölfte Parkfest im Bürgerpark in der Frühlingstraße startet am Samstag, 6. August, um 15 Uhr. In dem abends mit Lichterketten geschmückten Park kann auf Bierbänken verweilt und das Miteinander endlich wieder genossen werden. Die Dubbeglasbrieder alias Willi Brausch und Olli Herrmann, Garanten für Gute-Laune-Musik, spielen ab 19.30 Uhr auf der Parkbühne.