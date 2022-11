Mit 70.000 Euro ist der Bau eines Rad- und Fußwegs entlang der K3 (Petersauer Weg) der größte Posten im Haushaltsplan 2023 der Stadt für Mörsch. Geplant ist das Projekt im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke über die B9 zur BASF-Kläranlage und zur Lkw-Abfertigung Nord des Chemiekonzerns.

Der Rad- und Fußweg Richtung Rhein und über die Bundesstraße zum Industriegebiet Spitzenbusch ist eine alte Forderung im Vorort, um die Sicherheit an der K3 zu verbessern. Der Bau der Logistikfläche neben der Kläranlage hat dieses Vorhaben nun offenbar beschleunigt. Die BASF hatte eine Beteiligung an den Kosten für eine neue Brücke schon vor Inbetriebnahme der Abfertigung im Sommer in Aussicht gestellt.

BASF-Beteiligung noch nicht beziffert

„Es ist gut, dass der Rad- und Fußwegebau im Haushaltsplan ist und hoffentlich bald realisiert wird“, sagte Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD) bei der Sitzung des Ortsbeirats. In welcher Höhe sich die BASF beteilige, wollte Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) wissen. Das stehe noch nicht fest, aber die Zusage gebe es weiterhin, erläuterte König.

Toiletten am Sportplatz geplant

„Der Überschuss von 3,2 Millionen Euro im Haushalt ist sehr erfreulich“, betonte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Schwerpunkte bei den Ausgaben seien die Schulen und Kindergärten. Für Toiletten an der Sportanlage sind laut Plan 40.000 Euro eingeplant. Der Ortsbeirat stimmte dem Mörsch betreffenden Teil des Etats zu. Die Beschlüsse im Stadtrat sind für Mittwoch, 14. Dezember, vorgesehen.