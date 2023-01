Unbekannte haben laut Polizei zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in der Akazienstraße im Vorort Mörsch an fünf Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller die hinteren Kennzeichen gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.