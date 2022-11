Der Gesangverein 1881/82 Mörsch und die Kolpingfamilie Mörsch-Frankenthal laden zusammen für Samstagnachmittag, 3. Dezember, zum „Advent im Hof“ ein. Auf dem Programm steht ein stimmungsvoller Nachmittag. Auch der Nikolaus hat sich angekündigt.

Ab 15 Uhr wird das geheizte Zelt im Hof des Adolf-Kolping-Hauses in der Frühlingstraße 1 geöffnet. Wie die Veranstalter mitteilen, soll beim Duft von Glühwein, Bratwürsten und weiteren Grillspezialitäten sowie adventlichen Klängen echte Weihnachtsmarktstimmung aufkommen. Wer noch nicht weiß, was er seinen Liebsten zum Fest schenken soll, wird vielleicht auf dem weihnachtlichen Basar fündig. Selbst gefertigtes Gebäck wird ebenfalls am Samstag angeboten. „Auch an die Kleinen haben wir gedacht“, schreiben die Organisatoren des „Advent im Hof“. Zu späterer Stunde werde der Nikolaus im Kolping-Haus erwartet.

Seinen Abschluss findet der „Advent im Hof“ am Sonntag, 4. Dezember, bei einsetzender Dämmerung ab 16 Uhr im Bürgergarten (Ecke Frühlingstraße/Ahornstraße) mit einem öffentlichen Weihnachtsliedersingen. Dazu gibt es weihnachtliche Geschichten. Gegenüber im Eingangsbereich zum Hof werden den Besuchern Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst angeboten.