Die Kolpingsfamilie und der Gesangsverein Mörsch laden wieder zum Herbstfest ein. Das Fest beginnt am Freitag, 24. September, und läuft bis Sonntag. Besucher dürfen sich am Adolf-Kolping-Haus auf typische Pfälzer Spezialitäten und ein buntes Unterhaltungsprogramm freuen.

Am Freitagabend um 17 Uhr wird das Herbstfest in Mörsch eröffnet. Für gute Stimmung soll der Gesangsverein sorgen, der dieses Jahr einige Pfälzer Lieder in seinem Repertoire haben wird. Am Samstag wiederum wird Livemusik von der Band Rabbits geboten. „Die spielen von Schlager bis Rock wirklich alles“, sagt Stephan Krantz, einer der Organisatoren des Fests, über die Band.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen wie dieser kümmere man sich vor allem darum, dass die Gäste auch gut mit Essen versorgt seien, meint er. Neben Leberknödel und Pfälzer Zwiebelkuchen gibt es deshalb am Sonntag bei „Essen mit Freunden“ noch ein ganz spezielles Angebot: Altbayerisches Schnitzel – das war die Idee des Kochs. Einen Widerspruch zur pfälzischen Ausrichtung des Fests sieht Krantz darin nicht: „Die Pfalz und Bayern verbindet ja eine gemeinsame Geschichte. Da kann man ruhig schonmal den Bogen schlagen.“ Für Getränke sorgt wieder die Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten aus Bad Dürkheim, mit der man bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Krantz: „Das Weingut Hopp in Heßheim hat uns dieses Mal den Neuen Wein geliefert.“

Regeln: 2-G plus und Luca-App

Er und sein Team sind erleichtert, dass das Fest stattfinden kann. Im vergangenen Jahr habe die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wichtige Einnahmen seien weggefallen. Insbesondere, weil mit dem Geld soziale Projekte unterstützt werden, hatte man die Lockerungen dringend erwartet. An die aktuellen Corona-Regeln, mit 2-G plus und Nachverfolgung per Luca-App, müsse man sich trotzdem halten.

„Wir haben viele Versuche gemacht. Es war ein wahnsinniger Aufwand“, berichtet Krantz, „zu schauen, dass bei der Essens- und Getränkeausgabe alles corona-konform abläuft.“ Besucher, die nicht zum ersten Mal kommen, werden dieses Jahr einige bekannte Stände wiedersehen können. Seit vier Jahren etabliert und auch dieses Mal wieder mit dabei: der Gutselstand für alle Naschkatzen.