Im Mörscher Park in der Frühlingsstraße findet am Wochenende das Parkfest statt. Erstmals wird zwei Tagen gefeiert, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Mörsch. Die Gäste können sich auf Spaß, Musik und geselliges Beisammensein in idyllischer Atmosphäre freuen.

Start ist am Samstag, 3. August, ab 15 Uhr. Für Kinder werden unter anderem eine Hüpfburg, „4 gewinnt“, Stockbrot mit den Pfadfindern oder Aktionen des Schiffsmodellbauclubs angeboten. Pfälzer Grill, ein Flammkuchen- und ein Süßigkeitenstand sorgen für das leibliche Wohl. Zudem gibt es mittags Kaffee und Kuchen.

Die offizielle Eröffnung des Parkfests ist um 18.30 Uhr durch den Ortsvorsteher Simon Lutz (CDU) und die aktuelle Miss Strohhut Isis Jendahl. Im Anschluss spielt die Band Anplagd. Am Sonntag, 4. August, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst im Park statt. Ab 11 Uhr startet der Frühschoppen mit Weißwurst oder Flammkuchen.

Die Mörscher Bürger sind von der Arbeitsgemeinschaft Mörsch aufgerufen, ihre Häuser mit Fahnen und Flaggen zu schmücken. Die Frühlingstraße wird während des Festes zwischen den Zufahrten des Stephanusrings ab Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, gesperrt. Der Stephanusring kann von beiden Seiten angefahren werden. Das Parken in der Frühlingstraße ist nicht möglich.