Unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei am Mittwochabend in der Deichstraße in Mörsch in ein Einfamilienhaus eingedrungen, haben dort mehrere Zimmer durchwühlt und dabei Schmuck und Bargeld erbeutet. Den Beamten zufolge wird die Höhe des Schadens derzeit noch ermittelt. Die Tat habe zwischen 22 und 22.30 Uhr stattgefunden, heißt es in der Pressemitteilung. Mögliche Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Ungewöhnliches im Vorort beobachtet haben, sollen sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei Ludwigshafen wenden. Kontakt: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.