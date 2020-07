Mit einem Dachstuhlbrand bekam es die Frankenthaler Feuerwehr am Samstagmittag in der Mörscher Tannenstraße zu tun. Das Feuer war bei Reparaturarbeiten an einem Balkon ausgebrochen. Der Verursacher verletzte sich bei eigenen Löschversuchen leicht. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Wie die Feuerwehr berichtet, war sie am Samstag gegen 12.20 Uhr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang starker Rauch aus dem Dachgeschoss. Während sich ein Trupp mit Atemschutzgeräten über eine Luke im Treppenhaus Zugang zum Dachboden verschaffte, um die offenen Flammen von innen zu bekämpfen, entfernten Wehrleute von einer Drehleiter aus mit Einreißhaken die Dachziegeln und begannen ihrerseits mit Löscharbeiten. Das Feuer wurde zügig gelöscht, bevor sich der Brand auf den gesamten Dachstuhl und die beiden Dachgeschosswohnungen ausbreiten konnte.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, wurde das Dach des Hauses vorsorglich auf einer Fläche von etwa sechs mal zehn Metern geöffnet, um sicherzugehen, dass keine versteckten Glutnester übersehen werden. Im Blick habe man dabei vor allem die Wärmedämmung des Dachgeschosses gehabt. Zur abschließenden Kontrolle wurde eine Wärmebildkamera benutzt. Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Wohnungen weiter bewohnbar

Alle Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind weiterhin bewohnbar. In den beiden Dachgeschosswohnungen musste lediglich aus Sicherheitsgründen der Strom abgestellt werden, weil es durch die Löscharbeiten zu geringen Wasserschäden gekommen war, schreibt die Feuerwehr.

Diese war mit sechs Fahrzeugen und 24 Kräften bis etwa 15 Uhr im Einsatz. Hinzu kam der Rettungsdienst der Malteser Frankenthal. Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) Frankenthal kümmerten sich im Anschluss um die Sicherung und Notverschließung der offenen Dachfläche. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe übernahmen Beamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Tannenstraße war während der Einsatzdauer für den Verkehr gesperrt.